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قائد مانشستر سيتي "دي بروين" يعاني من كسرين

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن قائد مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الأحد أنه يعاني من كسرين في وجهه بسبب اصطدامه بمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر السبت في نهائي و على بعد أقل من أسبوعين من انطلاق كأس أوروبا أوروبا 2020.
 
وقال دي بروين في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد عدت للتو من المستشفى. التشخيص هو كسر حاد في الأنف وكسر في المحجر الأيسر. أشعر أنني بحالة جيدة الآن. ما زلت محبطًا بالنسبة لخسارتنا بالأمس، بالطبع، لكننا سنعود".
 
واصطدم دي بروين بقوة مع روديغر مطلع الشوط الثاني في المباراة النهائية التي خسرها فريقه صفر-1، حيث اضطر إلى ترك الملعب بعين منتفخة في الدقيقة 60. وتلقى مدافع تشيلسي بطاقة صفراء بسبب الخطأ.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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