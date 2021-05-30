شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى فتحي يسجل هدفًا خرافيًا في شباك المقاولون العرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل مصطفى فتحي هدف التعادل لفريقه سموحة في المباراة الجارية الآن بين النادي السكندري ونظيره المقاولون العرب، في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف مصطفى فتحي في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول إثر مراوغة رائعة من اللاعب لمدافع المقاولون تبعها باختراق وتسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة لتسكن شباك الحارس محمود أبوالسعود.

كان المقاولون العرب قد تقدم في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب عمر فتحي، كما أهدر محمد حمدي زكي ركلة جزاء للمقاولون في الدقيقة 39 تصدى لها الهاني سليمان ببراعة.