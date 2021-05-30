شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يفضل الاستمرار مع الزمالك عن الاحتراف في الدوري البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وطلب اللاعب تقديره ماديًا، إذ يحصل على مليون ونصف المليون في الموسم، وطالب بأن يكون ضمن قائمة لاعبي الفئة الأولى داخل نادي الزمالك، خاصة أنه تلقي العديد من العروض للرحيل عن الفريق، ولكنه متمسك بالاستمرار في صفوفه، بعدما حقق نجاحات كبيرة وارتبط بعلاقة وطيدة مع جماهير نادي الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقي بالفعل عرضًا من أحد الأندية البلجيكية، ولكنه يفضل الاستمرار مع أبناء ميت عقبة.

وينتظر اللاعب حسم موقفه مع «الأبيض»، خاصة أنه تلقى هذا العرض من قبل، لكن شروط إدارة الزمالك وضعف المقابل المادي أدت إلى عدم إتمام الصفقة.