شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية الرباط الصليبي لحسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع حسام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري، لإجراء عملية الرباط الصليبي، اليوم الأحد، بأحد المراكز الطبية الكبري.

وكان «عاشور» قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة فريقه أمام المصري في الركبة اليمنى، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين التي أُقيمت يوم 20 مايو الماضي، وأعرب محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري، عن تمنياته بالشفاء لحسام عاشور وعودته إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في استعادة نغمة الانتصارات على حساب أسوان في المباراة الماضية ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة محتلاً المركز السابع.