شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق مقر تدريبات بيراميدز بعد تأجيل مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى بيراميدز استمرار إغلاق مقر التدريبات الخاص بالفريق في استاد الدفاع الجوى لحين تحديد موعد لإعادة فتحه من جديد، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مواجهة سموحة في كأس مصر، والتى كان مقررًا لها يوم 2 يونيو المقبل، إلى موعد يُحدد لاحقا.

ولم يحدد مسؤولو بيراميدز موعد إعادة فتح مقر التدريبات، بعد تأجيل لقاء سموحة، حيث تم إغلاق المقر بعد اكتشاف 13 إصابة بفيرس كورونا بين أفراد البعثة، التي عادت مؤخرًا من نيجيريا ومواجهة إنيمبا في كأس الكونفيدرالية.

وأعلن بيراميدز حالة الطوارئ، وقررت إدارة النادي إغلاق مقر التدريبات كإجراء احترازي من أجل إيقاف تزايد الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وتقرر أن تجري عملية تعقيم شاملة لمقر تدريبات النادي في الساعات المقبلة، بالتعاون مع مسؤولي استاد الدفاع الجوي لمنع انتشار الفيروس مع الإغلاق المؤقت.