شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض اللجنة التي تدير اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز، في اجتماع الغد، حصول اللاعبين على لقاح كورونا لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، وهو ما يؤثر على انتظام مسابقة الدورى المصرى.

وسيعرض اتحاد الكرة على الأندية أن اللاعب الذي سيحصل على لقاح كورونا لن يخضع لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى، وفى حال حصول كل اللاعبين في فريق واحد على اللقاح سيتم إلغاء المسحات لهذا الفريق، ما يخفف الأعباء المالية على الأندية.

وطالبت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا لتوفير النفقات بدلًا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية بأنه يفكر جديًا في عدم قيد اللاعبين في قوائم الأندية في الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل نادٍ شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.