شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب القطن يشارك في البطولة الآسيوية الـ23 لأندية الابطال لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يشارك فريق نادي شباب القطن لكرة اليد في البطولة الآسيوية الثالثة و العشرين لأندية أبطال كرة اليد التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على صالة الجوهرة الدولية بمدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو القادم .



و أوضح رئيس نادي شباب القطن صلاح القعيطي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الفريق أقام معسكرا داخليا في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة سيئون بوادي حضرموت بقيادة مدرب الفريق الكابتن عامر باثابت..مشيرا الى أن القرعة أوقعت نادي شباب القطن ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه أندية (الوحدة السعودي، أوزبك الأوزبكستاني، كيرمان الإيراني، الدحيل القطري و الكويت الكويتي).

ومن المقرر ان تنطلق البطولة يوم السبت 12 يونيو بمباراة ستجمع فريق شباب القطن بفريق كرمان الإيراني على صالة الجوهرة بجدة.