شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع المقاولون العرب 1-1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتازوالمقامة باستاد الإسكندرية.

تقدم عمر فتحي سافيولا بالهدف الأول للمقاولون العرب فى الدقيقة 13، قبل أن ينجح مصطفى فتحى فى إحراز التعادل بهدف رائع فى الدقيقة 27.

ونجح المهدى سليمان فى التصدي لركلة جزاء من محمد حمدي زكي مهاجم المقاولون العرب فى الدقيقة 39 بالشوط الأول.

ويخوض المقاولون العرب المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي.

خط الوسط: محمد رزق، أحمد الشيمي، محمد مجلي.

خط الهجوم: عمر فتحي سافيولا، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا .

خط الهجوم: مصطفي فتحي، أحمد عبدالقادر، عبدالكبير الوادي.

وتعادل نادي سموحة فى الجولة الماضية أمام نادي البنك الأهلي فى الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفين فى شباك كل فريق، وأحرز ثنائية الفريق السكندري في اللقاء مصطفى فتحي من ركلتي جزاء.

ويحتل نادي سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل نادي المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.