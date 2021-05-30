شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة محمد عبد الشافى مع الزمالك أمام الجونة.. وفتوح البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق محمد عبد الشافى، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمباراة فريقه أمام الجونة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

ويعانى محمد عبد الشافى من كدمة فى الركبة، وخضع لاختبار طبى صباح اليوم، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة مع فريقه فى مواجهة الجونة، لتتضاءل فرص مشاركة اللاعب.

ويعد أحمد فتوح البديل لمحمد عبد الشافى فى حال استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على استبعاد محمد عبد الشافى من المشاركة الأساسية فى لقاء الجونة.

ويلقى باتريس كارتيرون محاضرة فنية على اللاعبين فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بفندق الإقامة بمعسكر الفريق في الجونة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويشرح المدير الفنى خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، ويمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتنفيذها بالمباراة، وكذلك الإعلان عن التشكيل الذى سيخوض به المباراة.

الزمالك يدخل مباراة الجونة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.