شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على المنستير التونسى 44/42 بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى سلة الزمالك والمنستيرى التونسى بنتيجة 44/42 للفريق الأبيض فى نهائى البطولة الأفريقية التى تقام برواندا.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق التونسى 17 / 22 ، والفترة الثانية 44/42 للزمالك، وسط محاولات من لاعبى الفريق الأبيض الذين استطاعوا التقدم على المنافس.

ومن أبرز اللاعبين فى الفريق الأبيض أنس أسامة ، ووالتر هودج ، و مهاب ياسر ، وكيجو .

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خضاها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من فيروفيارو الموزمبيقى ، و داونز السنغالى ، و البترول الجزائرى ، و كاب فيردى الكاميرونى ، بالاضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى ، حتى ألتقى مع المنستيرى التونسى اليوم . وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.