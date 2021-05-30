شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر تحقق 5 ميداليات فى أولمبياد برلين 1948 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المنتخبات المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت عام 1948 فى لندن، بعدما توقفت 12 عاماً بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث أقيمت آخر أولمبياد فى برلين عام 1936، قبل أولمبياد لندن .

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية 1940 فى طوكيو، ثم تغير مكانها إلى هلنسكى، بعدما بدأت الحرب العالمية الثانية، ولم تقم الأولمبياد، على أن تقام عام 1944 وتقرر إقامة الأولمبياد فى لندن، لكن الحرب استمرت حتى 1945 .

أقيمت الدورة الأولمبية عام 1948، وحققت البعثة المصرية 5 ميداليات، عن طريق إبراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال، ومحمود فياض ذهبية أخرى فى نفس اللعبة، وفضية عطية حمودة فى الأثقال، وفضية محمود حسن فى المصارعة الرومانية، بالإضافة إلى برونزية إبراهيم عرابى فى المصارعة الرومانية أيضا

شاركت مصر فى هذه الدورة بعدد 85 رياضيا، واحتلت المركز السادس عشر فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الاولمبية .