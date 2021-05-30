شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة عودة مفاوضات الأهلي مع سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن تقارير صحفية فى جنوب أفريقيا ذهبت خلال الساعات الأخيرة إلى أن جاستون سيرينو لاعب صن داونز مازال يرغب فى الانتقال للأهلي، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء أغلقوا ملف التفاوض مع اللاعب الأورجوياني تماماً.

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رغبة الأوروجوياني جاستون سيرينو فى الانتقال للنادي الأهلي والرحيل عن صفوف صن داونز بسبب الراتب، حيث يأمل اللاعب فى تأمين مستقبله بعد تلقيه عدة عروض من الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة: "KickOff" الجنوب أفريقية، إن سيرينو يرغب فى الحصول على 15 مليون راند (عملة البلاد المحلية)، ما يزيد عن مليون دولار ويوازى 17 مليون جنيه مصرى فى الموسم الواحد، وهو ما لا يجده فى صن داونز.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأهلي مازال مهتماً بالحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة صن داونز ترفض رحيله بسبب الاختلاف على قيمة الصفقة المنتظرة مقابل الاستغناء عنه.

وقال مصدر، إن الأهلي أغلق ملف سيرينو منذ فترة طويلة يعد التعاقد معه مطروحاً على الساحة الكروية في القلعة الحمراء لعدة أسباب، فى مقدمتها ارتفاع سن اللاعب ( 30 عاماً)، موضحا أن إدارة النادي الأهلي لم تعد مُهتمة بالتعاقد مع نجم صن داونز، مؤكداً أن سيرينو كان مطروحا فترة ما ولكن ملف التفاوض معه لم يعد مُتاحاً حالياً.

وكشف المصدر أن مستوى سيرينو تراجع الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وهو ما ساهم فى التراجع عن التعاقد معه.

وأضاف المصدر، هناك أسباب أخرى وراء عدم اهتمام النادى بالتعاقد مع سيرينو، منها عدم رغبة الأهلي فى الدخول فى أزمات مع صن داونز بالتعاقد مع أحد لاعبيه، خاصة أن العلاقة بين الناديين باتت قوية للغاية الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن هناك أكثر من لاعب مُرشح للأهلي الفترة المقبلة ويتم المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم، وليس من بين سيرينو.