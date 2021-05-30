شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدروي على رادار رين الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا المعار من صفوف النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، العديد من العروض الاحترافية خلال الفترة الحالية بعدما تألق اللاعب وأصبح واحد من أبرز هدافي الدورى الممتاز برصيد 12 هدف بالتساوي مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فانه تلقى عرضا من نادي رين الفرنسي، وآخر من الدروي التركي، للانضمام لإحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يُرسل النادي الفرنسي وفدًا من أجل متابعة اللاعب على أرضية الملعب، قبل إرسال عرض رسمي للظفر بخدماته.

ونجح اللاعب في تسجيل هدف رائع في مباراة فريقه السبت، أمام طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقان وأقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري.