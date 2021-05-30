شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك باستغلال سلاح التسديد أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من شدة الرياح فى ملعب خالد بشارة الذى يستضيف لقاء الجونة، المقرر له التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري، وأكد كارتيرون للاعبى فريقه ضرورة استغلال عامل الرياح حينما تكون فى صالحهم، سواء كانت فى شوط المباراة الأول أو الثانى، حتى لا تتأزم المباراة.

وشدد المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال سلاح التسديد من على بعد، معتمدين على مساعدة عامل الرياح، كما منح كارتيرون تعليمات خاصة لإمام عاشور الذى من المتوقع أن يكون له دور فى المباراة بعد انتهاء ايقافه، بأن يعتمد على سلاح التسديد خاصة وإن اللاعب يجيد التسديد من على بعد