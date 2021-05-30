شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور جوميز ورضوان جيد يقتربان من إدارة مباراتى الأهلي ضد الترجي تحكيميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» إعلان أسماء طاقم تحكيم مباراتى الأهلي والترجي في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة الأولى في رادس، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة على أرض ملعب ستاد الأهلي WE السلام.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن تولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز تحكيم مباراة الذهاب في رادس، على أن يتولى المغربي رضوان جيد إدارة مباراة العودة في القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس بتونس يوم 18 يونيو المقبل بينما يقام لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

ومن جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلى للكاحل، وأضاف عبدالحفيظ، أن «قفشة» سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.