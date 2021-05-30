شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض بيع قفشة .. وديانج يتمسك بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عقب عودته من الإمارات، لمناقشة بعض الملفات المهمة الخاصة بفريق الكرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمود الخطيب سيعود من الإمارات، غدًا الثلاثاء، وسوف يعقد جلسة بعد عودته مع لجنة التخطيط لحسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجارى، أبرزهم مروان محسن وسعد سمير، كما سيتم حسم مصير اللاعبين المعارين الذين تألقوا هذا الموسم، على رأسهم صانع الألعاب أحمد حمدى عبدالقادر، المعار لصفوف سموحة، وعمار حمدى، المعار للاتحاد السكندرى، وعمرو جمال، المعار لطلائع الجيش، وأحمد ياسر ريان، المعار لسيراميكا كليوباترا.

وفى السياق ذاته، أبلغ لاعب الوسط المالى أليو ديانج مسؤولى القلعة الحمراء برغبته في الرحيل عن النادى في نهاية الموسم، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد الأندية الأوروبية.

وتمسك ديانج بالرحيل عن النادى الأهلى، وذلك بعد وصول عروض مغرية له من بعض الأندية الأوروبية، مؤكدًا على رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبى في الفترة المقبلة، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، ولم يمانع مسؤولو الأهلى في رحيل اللاعب المالى، حال وصول عروض له تناسب طموحات النادى المالية.

وظهر اللاعب المالى بمستوى ممميز مع النادى الأهلى منذ انتقاله له في الصيف قبل الماضى قادمًا من فريق مولودية الجزائر، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الخليجية والأوروبية.

كما رفض مسؤولو الأهلى رحيل صانع الألعاب محمد مجدى قفشة، في الميركاتو الصيفى المقبل، وذلك بعد وصول عرض له من أحد الأندية التركية، وتمسك النادى الأحمر باستمرار اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة أنه إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى في تشكيل الفريق، وعدم وجود بديل له يستطيع تعويض رحيله.

من ناحية أخرى، حددت إدارة الأهلى مبلغ مليون دولار لبيع النيجيرى جونيور أجايى، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر مسؤولو القلعة الحمراء بيع اللاعب النيجيرى في نهاية الموسم الجارى، من أجل الاستفادة بالمقابل المادى من وراء بيعه، وذلك خوفًا من توقيعه لأى من الأندية في يناير المقبل، والرحيل عن النادى في صفقة انتقال حر.

فيما يقوم مجلس إدارة النادى الأهلى، الثلاثاء، بصرف مكافآت الفوز ببطولة السوبر الإفريقى للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد عودة محمود الخطيب، رئيس النادى، من الإمارات.

وكان الأهلى تُوج ببطولة السوبر الإفريقى للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضى، على استاد جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.