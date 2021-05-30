شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصطدم بطموحات أسوان فى ربع نهائى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى مع أسوان، فى السابعة من مساء غدا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

ووصل المصرى إلى دور الثمانية بعد تغلبه على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ16 للبطولة، فى حين تأهل أسوان بعد تغلبه على الجونة بهدف نظيف.

ويسعى النادى البورسعيدى، تحت قيادة على ماهر، لتحقيق الفوز على زهرة الجنوب والتأهل إلى دور نصف النهائى، ومواصلة منافسته على لقب البطولة والفوز بها للمرة الثانية فى تاريخه، فى ظل توافر الإمكانيات الفنية والإدارية التى تساعده على تحقيق ذلك.

وحرص على ماهر على الاجتماع بلاعبى الفريق، فى الساعات الماضية، وأكد لهم ضرورة التعامل بجدية كاملة مع مباراة أسوان، مطالبًا إياهم بعدم الاستهانة بالمنافس، خاصة أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل المفاجآت.

وسوف يستعيد الفريق البورسعيدى فى المباراة خدمات النيجيرى إيزى إيميكا، بعدما غاب عن مباراة وادى دجلة الماضية فى مسابقة الدورى، التى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، بسبب الإيقاف، كما سيستمر غياب أحمد رفعت بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك.

فى حين يأمل فريق أسوان، بقيادة علاء عبدالعال، فى مواصلة تحقيق المفاجآت والفوز على الفريق البورسعيدى، والتأهل إلى دور نصف النهائى للبطولة.

من جانبه، رصد مسؤولو أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تخطى عقبة المصرى.