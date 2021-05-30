شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يودع «بيرلو» فى رسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، رسالة وداع إلى أندريا بيرلو، المدير الفنى السابق للفريق الإيطالى.

ورحل أندريا بيرلو عن صفوف يوفنتوس بعد موسم واحد قضاه مع السيدة العجوز، حقق من خلاله السوبر الإيطالى وكأس إيطاليا، وأنهى الدورى فى المركز الرابع.

وودع رونالدو مدربه أندريا بيرلو عن طريق حسابه الشخصى على موقع «انستجرام»، ونشر ستورى قال فيها، «شكرًا لك أيها المايسترو، لقد كان شرفًا لى أن أتدرب بواسطتك».

وأعلن نادى يوفنتوس، فى الساعات الماضية، عن تعيين ماكسيميليانو أليجرى لقيادة الفريق مُجددًا، خلفًا لأندريا بيرلو الذى تمت إقالته مع نهاية الموسم المنقضى.

وكان أليجرى قد توقف عن التدريب مع نهاية مسيرته مع يوفنتوس قبل موسمين، حيث تولى ماوريسيو سارى دفة قيادة اليوفى خلفًا له لمدة موسم واحد، قبل أن تتم إقالته لتعيين بيرلو محله.