شكرا لقرائتكم خبر عن «باريس سان جيرمان» يرفض رحيل بوكيتينو لتدريب «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى باريس سان جيرمان الفرنسى الإبقاء على الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، فى منصبه، خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت، فى الساعات الماضية، أن «بوكيتينو» ضمن المرشحين لخلافة الفرنسى زين الدين زيدان فى تدريب ريال مدريد.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه رغم الأنباء المنتشرة مؤخرًا عن رحيل «بوكيتينو» وتوتر علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان، فإن مصادر قريبة من إدارة النادى الباريسى أكدت استمرار المدرب الأرجنتينى حتى نهاية عقده صيف 2022.

وأكدت أن «بوكيتينو» سيقود العملاق الباريسى فى الموسم المقبل بشكل مؤكد لأن مجلس الإدارة ومسؤولى الإدارة الرياضية لن يسمحوا برحيله.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الأرجنتينى كان الخيار الأول لدى ريال مدريد لخلافة «زيدان»، لكن الميرنجى سيبحث الآن عن مدرب آخر لأنهم لا يريدون إفساد العلاقات الجيدة مع سان جيرمان.