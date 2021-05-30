شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف جديد بين «ميسى» و«برشلونة» بشأن تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى برشلونة الإسبانى لتجديد التعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم الفريق الكتالونى، الذى ينتهى تعاقده فى نهاية الموسم الجارى.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة و«ميسى» مازالت جارية حتى الآن، حيث يرغب النادى الكتالونى فى تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة 10 سنوات، تنقسم إلى 4 سنوات لاعبًا، بالإضافة إلى 6 سنوات سفيرًا استراتيجيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن «ميسى» سيقضى عامين مع برشلونة، ثم ينتقل إلى الدورى الأمريكى سفيرًا لخوض عامين آخرين هناك مع إنتر ميامى، وسيحصل على 240 مليون يورو خلال السنوات الأربع له قبل الاعتزال، مضيفة أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، حاول إغلاق المفاوضات قبل مغادرة «ميسى» إلى كوبا أمريكا، لكن لم يصل إلى اتفاق على كل تفاصيل العقد حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تنقسم إلى جزءين: الأول يتعلق بـ«ميسى» و«لابورتا»، ويدور حول المشروع الرياضى لبرشلونة، أما الجزء الثانى فيتعلق برافائيل يوستى، نائب الرئيس، وخورخى ميسى، والد اللاعب، وكيله، ويدور حول الجوانب المالية.

وأوضحت أن هناك اتفاقًا بين الأطراف حول أموال «ميسى» خلال الأعوام الأربعة لاعبًا، لكن يأتى الاختلاف خلال فترة عمل البرغوث سفيرًا استراتيجيًا لمدة 6 سنوات.

ويرغب «لابورتا» فى أن ينقسم راتب «ميسى» سفيرًا إلى جزء ثابت رمزى، بالإضافة إلى متغيرات، بينما يريد النجم الأرجنتينى رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.

فى السياق ذاته، أكد الإسبانى إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى الإنجليزى، أنه سينضم إلى صفوف برشلونة الموسم القادم، معتبرًا أنه اتخذ قرارًا «شجاعًا» حين اتخذ هذه الخطوة.

وفى مقابلة مع صحيفة لسبورتيو، قال «جارسيا»: «لقد فكرت فى مستقبلى، وأعتقد أن الآن هو الوقت الأفضل. أعتقد أنه قرار شجاع، وأنا مقتنع بالخطوة التى اتخذتها».

وعن إمكانية المقارنة بينه وبين مدافع البارسا، جيرارد بيكيه، قال: «لا أمنح الأمر أى أهمية لأننا لاعبان مختلفان، أليس كذلك؟»، و(جيرارد) حقق كل شىء، إنه واحد من بين أفضل المدافعين فى العالم، ويحظى باعتراف كبير، وأنا عمرى 20 عامًا فقط، وفى بداية مسيرتى».

وأضاف: «أعتقد أن المقارنة الوحيدة الممكنة هى أن كلينا نشأنا وعشنا فى مانشستر، لكنه بالنسبة للفريق ليس جيدًا. لقد كنت محظوظًا، وتمكنت من اللعب مع أفضل فريق فى مانشستر. أمر مؤسف بالنسبة إليه».

كما أشاد «جارسيا» بانتقال زميله «أجويرو» من مانشستر سيتى إلى برشلونة، وقال إن المهاجم، البالغ من العمر 32 عامًا، «ماكينة أهداف، عمره كبير؟، فلتنسَ ذلك!، سيكون قادرًا على تسجيل أهداف حتى حين يكون عمره 100 عام، إنه أسطورة وزميل مدهش».

وفى المقابلة نفسها، أعرب «جارسيا» عن امتنانه الشديد لمدربه فى مانشستر سيتى، بيب جوارديولا، الذى أكد أنه تجمعه به علاقة خاصة.