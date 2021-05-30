شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك أمام الجونة صداع فى رأس كارتيرون .. تعرف على الأقرب للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره الجونة، فى مواجهة صعبة ومرتقبة، مقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري العام.

ويعانى الزمالك غياب 8 لاعبين عن المباراة لأسباب مختلفة ما بين الإصابة والإيقاف، كما يغيب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بسبب الإيقاف، بعد طرده فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى، حيث يغيب الرباعى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وحمزة المثلوثي وطارق حامد للإيقاف، فيما يغيب حازم إمام ومروان حمدى للإصابة، ويستمر غياب محمود علاء والمغربى حميد أحداد للتأهيل.

ومن المتوقع ان يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى وأحمد عيد

في وسط الملعب: محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما

فى الهجوم: سيف الجزيرى