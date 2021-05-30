شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي يعود للتدريبات الجماعية فى الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، من العودة للفريق، عقب انتهاء البرنامج التأهيلى الذي وضعه الجهاز الطبى للفريق للتعافى من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، والذى أبعده عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية.

وسيتواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة بالتدريبات الجماعية للفريق، التي تنطلق من الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، بعد تأجيل مباراة بيراميدز التي كانت مقررة مساء اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 15 من الشهر المقبل، باستاد الإسماعيلية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري.