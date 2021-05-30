شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد الجلسة الأخيرة لتجديد عقد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد جلسة مع الدولى التونسى، فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من تونس، حيث سينضم لمنتخب بلاده في معسكر يبدأ من يوم 2 يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن تعقد اللجنة جلسة مع فرجانى ساسى، عقب مواجهة الجونة المقرر لها عند التساعة مساء اليوم، الأحد، لحسم ملف التجديد، إلا أن اللاعب قرر السفر إلى تونس بسبب إيقافه، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الإسماعيلي الماضية في بطولة كأس مصر والتى سيغيب على إثرها عن مباراة الليلة أمام الجونة، على أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده يوم 2 من الشهر المقبل.

وكانت «المصرى اليوم» قد كشفت عن العرض المالى الذي استقر عليه مسؤولو اللجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز، والذى يبلغ مليونا و700 ألف يورو في الموسم، على أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم، وذلك على الرغم من طلب اللاعب مبلغ أكبر من ذلك، لكن اللجنة ستحاول إقناع اللاعب بالعرض، مع محاولة توفير عقد إعلانات لترضيته للتجديد مع القلعة البيضاء، بالإضافة إلى باقى المستحقات المتأخرة للاعب والتى وضعت اللجنة جزءا منها في حسابه خلال الساعات الماضية.