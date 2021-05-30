شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز موافقة اتحاد الكرة المصري على تأجيل مباراته ضد سموحة بكأس مصر.

وكان من المقرر أن يواجه سموحة يوم الأربعاء المقبل، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر، إلا أن إدارة النادي قدمت طلبًا لاتحاد الكرة بتأجيل المباراة نظرًا لصعوبة الوضع داخل الفريق.

إذ ضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صفوف الفريق، بعد العودة من رحلة نيجيريا، ووصل عدد الإصابات إلى 13 فردًا من بينهم 8 لاعبين.

ونشر نادي بيراميدز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيانًا كتب فيه: «قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتنا أمام سموحة في كأس ومصر، التي كان محددا لها يوم 2 يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا».

وأضاف: «وكان من المفترض أن نواجه سموحة يوم 2 يونيو باستاد السويس الجديد في إطار دور الـ16 من الكأس».

بيراميدز

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة سبق أن أجل مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي والتي كان مقررًا لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري للسبب ذاته.