شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب سرعة تجهيز «مارسليو» لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، سرعة تجهيز حسين السيد، الظهير الأيسر، قبل مواجهة غزل المحلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد الاسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، وغاب اللاعب عن صفوف الدراويش في المباراة الماضية أمام الزمالك في كأس مصر، بسبب الإصابة بكدمة في مواجهة المقاصة بالدورى، والتي فاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف.

يأتى ذلك في الوقت الذي قرر فيه الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام في أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية.