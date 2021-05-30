شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تصميم كأس الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشف موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواصفات كأس الأمير محمد بن سلمان الذي سيسلم مساء الأحد إلى الهلال للمرة الثانية توالياً بعدما فاز به في الموسم الماضي.

وكشف موقع الرابطة أن الكأس الذي صنع في إيطاليا احتاج 4 أشهر ليكتمل التنفيذ بينما يزن 24kg.

وتولى الإيطالي فرانز موسكاتي عملية التصميم ونفذته شركة بيتروني التي صممت كأس العالم.

وكانت النسخة الأولى التي تحمل اسم ولي العهد السعودي، قد فاز بها النصر واحتفظ بها ككأس استثنائية، ثم بعد ذلك صممت النسخة الحالية التي فاز بها الهلال في الموسمين الماضي والحالي.