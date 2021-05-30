شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب أفشة أسبوعين لإصابته بجزع في الكاحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وأضاف عبد الحفيظ، أن "أفشة" سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة، للمرة السابعة في تاريخه.