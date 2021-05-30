شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من سيلفا إلى لامبارد بعد تتويج تشيلسي بلقب الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي إنه يتمنى أن يكون فرانك لامبارد المدرب السابق للنادي اللندني سعيداً بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 1-0 في المباراة النهائية على مانشستر سيتي ليل السبت/الأحد.

وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي استغنى عن خدمات لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تراجع الأداء، وعين الألماني توماس توخيل بدلاً منه.

وفي ثوبه الجديد تحت قيادة توخيل، نجح تشيلسي بعد ذلك في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

وأضاف سيلفا الذي تعاقد معه لامبارد (من باريس سان جيرمان)، أن المدرب السابق لعب دوراً في نجاح الفريق، ومن ثم يمكنه أن يكون فخوراً بذلك.

وتابع المدافع البرازيلي المخضرم في تصريحات إذاعية: "لولا لامبارد لما كنت هنا، وأنا سعيد جداً وأتمنى أن يكون هو (لامبارد) كذلك أيضاً".

وفي المباراة النهائية، استبدل سيلفا في الشوط الأول بسبب الإصابة، وشارك أندرياس كريستنسن بديلاً له.

وكان سيلفا خسر في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ عندما كان في صفوف سان جيرمان.

وتحدث سيلفا عن هذه التجربة قائلاً: "هذه هي أهم لحظة طوال مسيرتي الاحترافية. أنا فعلاً سعيد للغاية. لم تفلح محاولتنا مع سان جيرمان، لكني اليوم سعيد. أتمنى أن يفعل ذلك سان جيرمان أيضاً".

من جهته قال الألماني كاي هافرتس الذي تعاقد معه لامبارد أيضاً، إنه سعيد للغاية بإحراز هدف الفوز والتتويج بأول لقب كبير في مسيرته، وأضاف هافرتس: "انتظرت 15 عاماً من أجل هذه اللحظة، والآن تحقق ذلك".

كما عبر لاعب وسط تشيلسي ميسون ماونت أيضاً عن سعادته بالتتويج مع فريق طفولته، قائلاً: "الآن نحن الفريق الأفضل في العالم. لا يمكن لأحد انتزاع هذا من بين أيدينا".