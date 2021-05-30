شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعفى اللاعب الحاصل على "لقاح كورونا" من مسحات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز فى اجتماع الغد حصول اللاعبين على لقاح كورونا، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، وهو ما يؤثر على انتظام مسابقة الدورى المصرى.

وسيعرض اتحاد الكرة على الأندية أن اللاعب الذى سيحصل على لقاح كورونا لن يخضع لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى، وفى حال حصول كل اللاعبين فى فريق واحد على اللقاح سيتم إلغاء المسحات لهذا الفريق ما يخفف الأعباء المالية على الأندية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.