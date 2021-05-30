شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل، فى ربع نهائي كأس مصر لأجل غير مسمى.

وجاء قرار اتحاد الكرة استنادا للائحة المسابقات التى تمنع إقامة مباريات فى التوقف الدولي إذا ما تم استدعاء أكثر من لاعبين اثنين دوليين من طرف اللقاء.

من ناحية أخرى، حذر الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من شدة الرياح فى ملعب خالد بشارة الذى يستضيف لقاء الجونة، المقرر له التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وأكد كارتيرون للاعبى فريقه ضرورة استغلال عامل الرياح حينما تكون فى صالحهم، سواء كانت فى شوط المباراة الأول أو الثانى، حتى لا تتأزم المباراة.

وشدد المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال سلاح التسديد من على بعد، معتمدين على مساعدة عامل الرياح، كما منح كارتيرون تعليمات خاصة لإمام عاشور الذى من المتوقع أن يكون له دور فى المباراة بعد انتهاء ايقافه، بأن يعتمد على سلاح التسديد خاصة وإن اللاعب يجيد التسديد من على بعد.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة، في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهم.

الزمالك يدخل مباراة الجونة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.