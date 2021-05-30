شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لدفاع الزمالك من انتفاضة عمر السعيد ومحاولة إثبات الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعى فريقه من عمر السعيد مهاجم الجونة، والذى سيكون أهم عناصر الخطورة على مرمى محمد عواد فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وأكد كارتيرون لمدافعى فريقه أن فريق الجونة لن يكون خصما سهلا، خاصة عمر السعيد الذى سيبذل قصارى جهده لتقديم مستوى مميز حتى يلفت أنظار الجهاز الفنى للفارس الأبيض، والسعى وراء عودته من الإعارة إلى صفوف الزمالك.

ومنح الخواجة الفرنسي تعليمات للاعبين بالعمل على تحريك الكرة كثيرًا وعدم الاعتماد على الجرى لمسافات طويلة إلا إذا تطلب الأمر ذلك، وهذا للتغلب على حالة الإرهاق التى يعانى منها الفريق.

واستغنى الزمالك عن خدمات عمر السعيد بعد التعاقد مع مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالاتا سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ونجح عمر السعيد، لاعب فريق الجونة، فى تسجيل 6 أهداف فى 14 لقاء شارك فيها مع الفريق الساحلي منذ انتقاله له منتصف هذا الموسم 2020 / 2021 .

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب عمر السعيد 300 ألف دولار، حيث تمسك رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، بالإبقاء على مهاجم الفريق المعار من الزمالك بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك يدخل مباراة الجونة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.