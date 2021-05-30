شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة عن مواجهات الزمالك والجونة قبل مباراة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الجونة نظيره الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_الزمالك يدخل المباراة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18.

2_ يدخل الجونة اللقاء فى المركز الـ12، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.

3_يدخل الفارس الأبيض لقاء الليلة بروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف، وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر

4_ يدخل الجونة اللقاء باحثًا عن مواصلة الانتصارات، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف في الجولة الماضية.

5_على مدار تاريخ المواجهات بين الزمالك والجونة، فقد التقى الفريقان في مسابقة الدوري 12 مرة، كان للفارس الأبيض الكلمة العليا، حيث فاز في7 مباريات، بينما حقق الجونة انتصارا واحدًا فقط، وحسم التعادل 4 مواجهات بينهما.

6_أحرز الزمالك في شباك الجونة 20 هدفا، بينما أحرز الفريق الساحلي 10 أهداف في شباك الزمالك.

7_أول من سجل للزمالك في شباك الجونة أحمد حسام ميدو بينما يوسف أوباما آخر من سجل للفريق في شباك أبناء البحر الأحمر.

8_يعتبر لقاء الدور الثاني للموسم الماضي والذي حسمه الزمالك لصالحه بنتيجة 4-3 هو أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين.

9_ يتصدر شيكابالا قائمة هدافي الزمالك في شباك الجونة برصيد 3 أهداف بواقع هدفين في بطولة الدوري وهدف في الكأس، وكما سجل كل من محمود علاء وعمر السعيد هدفين في شباك الفريق الساحلي.

10_تقابل الزمالك والجونة مرة واحدة في كأس مصر وحسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-2 أحرز أهداف الفريق محمود فتح الله وشيكابالا ومحمد عبدالشافي.

11_ حسم التعادل أول مباراة جمعت الطرفين فى الدوري بموسم 2009-2010، فسجل أحمد حسام ميدو للزمالك وأحرز أحمد عمران للجونة.

12_ انتهت مواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله يوسف اوباما فى اللقاء الذى أقيم فى 19 يناير 2021 بالجولة الثامنة على ستاد بتروسبورت.

13_ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى.. محمد عواد، في الدفاع.. محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد.. في وسط الملعب.. محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.. وسيف الجزيرى فى الهجوم.

14_ يدير مباراة الزمالك والجونة طاقم تحكيم مكون من :"محمود ناجي "حكم ساحة"- محمود أبو الرجال "مساعد أول"- أحمد لطفي "مساعد ثان"- أحمد صالح "حكم رابع"- عمرو الشناوي "حكم فيديو"- أحمد حمدي "مساعد حكم فيديو".

15_تظل مباراة الجونة والزمالك في الدور الثاني من موسم 2019، بمثابة لقاء الذكريات الحزينة على لاعبي وجماهير القلعة البيضاء، بعدما تسببت في خسارة الأبيض لقب الدوري، ونجح رضا شحاتة المدير الفني للجونة في ذلك الوقت أيضا بقيادة فريقه للتعادل (2-2)، والذي كان حاسما في منح الأهلي لقب الدوري بعد منافسة شرسة مع أبناء ميت عقبة.

16_يفقد الزمالك فى مباراة الليلة جهود كل من طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي للإيقاف، فيما يغيب محمود علاء وحازم إمام وحميد أحداد للإصابة.