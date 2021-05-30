7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد 30 مايو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها اتحاد الكرة يخطر الأندية بإنهاء العمل بعقود اللاعبين القديمة أول يونيو، مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي ، اتحاد الكرة يحدد 26 أغسطس موعدا لانتهاء الدوري بسبب معسكر المنتخب .

اتحاد الكرة يحدد 26 أغسطس موعدا لانتهاء الدوري بسبب معسكر المنتخب

حدد مسئولو اتحاد الكرة، يوم 26 أغسطس المقبل، موعدا لإنهاء مسابقة الدورى العام، وتحديدا قبل التوقف الدولي، المقرر له في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بحيث يتمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر من إقامة معسكره.

مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

قررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بقطر، خاصة بعد الروح العالية والقتالية التي ظهر عليها اللاعبون في هذه المباراة وتحفيزا لهم على التتويج بمزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بإنهاء العمل بعقود اللاعبين القديمة أول يونيو

أبلغ اتحاد الكرة الأندية بأن غدا الاثنين 31 مايو 2021 هو آخر موعد لتقديم أى عقود قديمة وقعتها الأندية مع اللاعبين لتوثيقها فى الجبلاية وإلا تعتبر العقود ملغاة، وسيتم طرح عقود جديدة خاصة بالموسم الجديد بداية من أول يونيو المقبل.

الأهلي يدفع مليون دولار للجونة خلال أيام القسط الثانى من صفقة بواليا

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الجونة على تسديد مليون دولار خلال يونيو المقبل، تمثل القسط الثانى من قيمة صفقة الكونغولي بواليا مهاجم الأهلي.

توجت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بروسيا، بعد التغلب على منافستها الروسية فى وزن 75 كجم.