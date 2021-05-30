شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق مقر بيراميدز بعد تأجيل مواجهة سموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى بيراميدز استمرار غلق مقر التدريبات الخاص بالفريق فى استاد الدفاع الجوى لحين تحديد موعد لإعادة فتحه من جديد، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مواجهة سموحة فى كأس مصر، والتى كان مقررا لها يوم 2 يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا.

. ولم يحدد مسئولو بيراميدز موعد إعادة فتح مقر التدريبات، بعد تأجيل لقاء سموحة، حيث تم غلق المقر بعد اكتشاف 13 إصابة بفيرس كورونا بين أفراد البعثة التي عادت مؤخرا من نيجيريا ومواجهة إنيمبا في كأس الكونفدرالية

وأعلن بيراميدز حالة الطوارئ، وقررت إدارة النادي إغلاق مقر التدريبات كإجراء احترازي، من أجل إيقاف تزايد الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وتقرر أن تجري عملية تعقيم شاملة لمقر تدريبات النادي في الساعات المقبلة، بالتعاون مع مسئولي ستاد الدفاع الجوي لمنع انتشار الفيروس مع الإغلاق المؤقت.

وتعرضت بعثة بيراميدز في نيجيريا لعدد ضخم من الإصابات التي تأكدت مع المسحة الأخيرة، حيث تخطى العدد أكثر من 13 حالة، ولا تزال هناك بعض الأعراض تظهر على مجموعة جاءت نتيجتهم سلبية مما يجعل العدد مرشحا للزيادة، على أن يتم عمل مسحة أخرى لمزيد من الاطمئنان على الوضع الصحي للجميع.

ومن المقرر أن يخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز والمخالطين لمسحة جديدة عقب إعادة فتح مقر التدريبات بملعب الدفاع الجوى، للتأكد من عدم وجود حالات جديدة.