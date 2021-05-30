شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ميداليات الجزيرة فى بطولة الجمهورية للسلة وتتويج سموحة بالفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تسليم فريق كرة سلة سموحة 16 أولاد، الميداليات الفضية، ومنحهم المركز الثانى بمنافسات بطولة الجمهورية التي أقيمت مؤخرا، بعدما كان الفريق السكندرى يحتل المركز الرابع.

من جهته أكد أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادى سموحة، أن فريق سموحة وفقا للجنة مسابقات اتحاد السلة احتل المركز الرابع في ترتيب الفرق، مقابل احتلال الجزيرة المركز الثانى، وبالرجوع إلى اللائحة، تم التقدم بشكوى إلى لجنة المسابقات، استنادا إلى البند الثانى من اللائحة والتى تنص على أنه إذا تساوى فريقان أو أكثر بسجل الفوز والخسارة لكافة المباريات فى المجموعة يتم تحديد المراكز بينهما بمعايير إضافية، ويكون المعيار الأول وفقا لأعلى فارق نقاط فى المواجهات بينهما، والمعيار الثانى فى حال التساوى فى العدد الأعلى من الأهداف المسجلة فى المباريات بينهما، وهو ما ينطبق على موقف سموحة والأهلى والجزيرة حيث تساوى الثلاثى فى عدد النقاط.

وأضاف عجلان أن لجنة المسابقات عات إلى اللائحة، وتأكدت من سلامة وصحة موقف سموحة، وتم إخطارنا أنه تم تعديل المراكز بأن يحتل سموحة المركز الثانى والميد الية الفضية، ويأتي بدلا منه الجزيرة رابعا، كما أنه من المقرر أن يتم تسليم سموحة الميداليات الفضية الأسبوع المقبل في الأسكندرية من جان باتحاد اللعبة ، بعد أن يتم تسلمها من الجزيرة ، خاصة وأن اتحاد كرة السلة أبلغ الجزيرة بإعادة الميداليات مرة أخرى .