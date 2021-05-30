شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن اختيار فيكتور جوميز ورضوان جيد لإدارة مباراتى الأهلى مع الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى فيكتور جوميز سيتولى إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى التونسى فى رادس، بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "فيكتور جوميز يدير لقاء الأهلي والترجى فى تونس، ورضوان جيد يدير لقاء العودة فى القاهرة".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس بتونس يوم 18 يونيو المقبل بينما يقام لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 من نفس الشهر .

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

وأضاف عبد الحفيظ، أن «أفشة» سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، فى لقاء السوبر الإفريقى الذى توج به الأهلى بعد الفوز بثنائية نظيفة.