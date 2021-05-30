شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية غدا لمناقشة أزمات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، غدا الاثنين، اجتماعا برؤساء أندية الدورى الممتاز للمرة الثالثة لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمباريات الدورى الفترة المقبلة، وأيضا المباريات المتبقية من كأس مصر، وموعد استئناف البطولة.

س: ما سبب هذا الاجتماع؟

ج: السبب يرجع لرفض الأندية اقتراح اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدورى خلال فترة التوقف فى شهر يونيو المقبل، وبالتالى سيكون من الصعب إنهاء الدورى فى أغسطس، كما يرغب اتحاد الكرة.

س: وما سبب رفض الأندية هذا الاقتراح؟

ج: سبب الرفض أن الأندية، وعلى رأسها الأهلى وبيراميدز، سمحت للاعبين الأجانب الدوليين بالانضمام لمنتخبات بلادهم، وفقا للأجندة الدولية، مثل على معلول وديانج وبواليا فى الأهلى، وفى بيراميدز عبده لومالا لاعب منتخب أوغندا.

س: وماذا سيحدث حال فشل إنهاء الدورى فى أغسطس؟

ج: فى حال الفشل فى تحقيق هذا الأمر سيعود اتحاد الكرة للسيناريو القديم بإنهاء المسابقة 30 سبتمبر المقبل.

س: وماذا عن لقاح كورونا

ج: تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة حصول اللاعبين على لقاح كورونا لتقليل فرص الإصابة.

س: هل سيحضر رؤساء الأندية الاجتماع؟

ج: اعتاد رؤساء الأندية مؤخرا على عدم حضور اجتماعات الجبلاية على أن يتم إرسال بعض المندوبين والإداريين.