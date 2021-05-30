رسميا.. اتحاد الكرة يؤجل مباراة بيراميدز وسموحة فى كأس مصر بسبب كورونا

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة في كأس مصر، والتى كان محددا لها يوم 2 يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا. وكان من المفترض أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة يوم 2 يونيو باستاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من كأس مصر، قبل أن يتم التأجيل بسبب إصابات كورونا التى ضربت الفريق السماوى بعد رحلة نيجيريا الأخيرة.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام والتى كان مقررا لها اليوم، الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز، وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي، قبل أن يتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

من جهته، قال هاني سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، "حتى الآن لدينا 13 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني، وهناك لاعبون مسحتهم سلبية، ولكن توجد عليهم أعراض كورونا، وتواصلنا مع اتحاد الكرة وأبلغناهم بما حدث ومشكورا تم تأجيل اللقاء اليوم وعندنا ماتش يوم 2 يونيو أمام سموحة، ولكن اللى أنا شايفه إن العدد هيزيد لأن الأعراض متزايدة، واتحاد الكرة ينتظر مسحات بيراميدز لحسم مصير مباراة سموحة".