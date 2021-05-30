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اتحاد الكرة يخطر الزمالك بتأجيل مباراة المقاصة في الكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تلقى نادي الزمالك، إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأبيض ضد مصر للمقاصة بكأس مصر.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد اتحاد الكرة المصري أن المباراة تم تأجيلها على أن يتم تحديد موعد لها في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن الزمالك تخطى دور الـ16 بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي، بينما تأهل مصر للمقاصة على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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