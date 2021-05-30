تقارير: بوكيتينو يطلب الرحيل عن باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق الفرنسي.

وتولى المدرب الأرجنتيني المسئولية الفنية للنادي الباريسي في شهر يناير من عام 2021 خلفا لتوماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي الحالي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن البالغ من العمر 49 عاما، أبدى رغبته في الرحيل عن ملعب الأمراء على الرغم من أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني يرغب في العودة مجددا لتدريب توتنهام، بينما يضعه ريال مدريد الإسباني ضمن خياراته لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان.

كما أشار التقرير إلى أن توتنهام بدأ محادثاته بالفعل بشأن عودة بوكيتينو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أيضًا أن يطلب الأرجنتيني من نجم سبيرز هاري كين البقاء لمدة عام إضافي إذا عاد للنادي.

وفشل بوكيتينو في تحقيق بطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، كما ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي على يد مانشستر سيتي، واكتفى بالحصول على بطولي الكأس والسوبر المحليين.