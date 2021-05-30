بيراميدز يعلن تأجيل مباراته ضد سموحة بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن المركز الإعلامي بنادي بيراميدز، موافقة اتحاد الكرة المصري على تأجيل مباراته ضد سموحة بكأس مصر.

وضرب فيروس كورونا صفوف فريق بيراميدز بعد العودة من رحلة نيجيريا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 13 فردًا من بينهم 8 لاعبين.

وكان من المقرر أن يلتقي سموحة مع بيراميدز يوم الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر، إلا أن إدارة النادي قدمت طلبا لاتحاد الكرة بتأجيل المباراة نظرا لصعوبة الوضع داخل الفريق.

وجاء بيان بيراميدز كالآتي: "قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة في الكأس والتي كان محددا لها يوم ٢ يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا".

جدير بالذكر ان اتحاد الكرة سبق وأجل مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي والتي كان مقررا لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري للسبب ذاته.