الإسماعيلي يوضح لمصراوي موقفه من تأجيل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعرب علي أبو جريشة، رئيس الجنة الفنية في الإسماعيلي، عن ارتياح النادي بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر إقامة مباراة بيراميدز والإسماعيلي مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي، وتم تأجيلها إلى موعد يحدد فيما بعد بسبب تزايد حالات كورونا في صفوف بيراميدز.

وقال أبو جريشة، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "سعداء بتأجيل مباراة بيراميدز، ذلك القرار أفادنا لأننا نلعب كل يومين وهناك ضغط على اللاعبين".

وأضاف: "التأجيل فرصة للاعبين وجاء في صالح الفريق".

وأتم أبو جريشة تصريحاته قائلا: "نثق في الجهاز الفني وسنكون في مكانة جيدة بجدول الترتيب، إيهاب جلال صنع طفرة ومجلس الإدارة يثق في قدرات اللاعبين".

وكان نادي بيراميدز أصدر بيانًا كشف من خلاله عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق بعد رحلة نيجيريا لمواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري بعدما حصد 29 نقطة من 24 مباراة، حيث حقق ستة انتصارات في آخر سبع جولات.