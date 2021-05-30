الأهلي يعلن.. إصابة هاني في العضلة الأمامية وغيابه لمدة 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي يعاني منها محمد هاني ظهير أيمن الفريق ومدة الغياب.

وتعرض هاني للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي بالسوبر الأفريقي والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

وأكد عبد الحفيظ أن نتيجة الأشعة التي خضع لها هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن هاني سيحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يبدأ لاعب الأهلي في تنفيذ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا؛ من أجل التعافي من الإصابة.