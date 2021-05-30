رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة أفشة ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق، مشيرا إلى أنه سيغيب لمدة أسبوعين.
وغادر "أفشة" مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة متأثراً بإصابة قوية في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة.
وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن نتيجة الآشعة التي خضع لها أفشة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.
وأضاف أن أفشة سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته في لقاء السوبر الإفريقي الذي تُوج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة أول أمس الجمعة.
يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الترجي التونسي يوم 18 من شهر يونيو في تونس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الإياب يوم 25 من نفس الشهر.