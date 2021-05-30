الامارات | صدمة جديدة لعشاق المنتخب السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لعشاق المنتخب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تجدد إصابة مهاجم المنتخب والأهلي السعودي عمر السومة، وغياب اللاعب عن المباريات المقبلة لـ "نسور قاسيون" في استكمال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وقال الاتحاد السوري، إن: "فحوصات وصور شعاعية تم أجرائها، بينت أن السومة يحتاج إلى راحة وعلاج لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، وبناء عليه سيفتقد المنتخب خدمات السومة في مباريات التصفيات الآسيوية القادمة أمام كل من المالديف وغوام والصين".

ويعاني المنتخب السوري الذي أنهى أمس معسكره الخارجي في دبي، أزمة على صعيد الإصابات المؤثرة، إذ أنضم السومة إلى قائمة الغيابات التي تضم كل من المدافع المخضرم أحمد الصالح، ولاعب الوسط علي دعبول، والمهاجم عبد الرحمن بركات.

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