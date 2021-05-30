الامارات | دي بروين يتعرض لكسر في الأنف والعظمة المحيطة بالعين خلال النهائي الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يتعرض لكسر في الأنف والعظمة المحيطة بالعين خلال النهائي الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البلجيكي الدولي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أنه تعرض لكسر في عظمة الأنف والعظمة المحيطة بالعين بعد اصطدامه بانطونيو روديجير لاعب تشيلسي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مساء السبت.

وغادر دي بروين /29 عاما/ الملعب مباشرة بعد ارتطامه بروديجير وبدا مترنحا وظهرت على وجهه أثار الكدمات.

وكتب دي بروين عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي أنه بخير الآن ، وفيما يتعلق بالخسارة أمام تشيلسي بهدف دون رد، ذكر "مازالت أشعر بالإحباط بشأن الأمس بالطبع ، لكننا سنعود".

ولم يكشف دي بروين عما إذا كانت الإصابات ستؤثر على مشاركته مع المنتخب البلجيكي في يورو 2020، والتي يستهل الفريق مشواره خلالها بمواجهة روسيا في سان بطرسبرج في 12 يونيو.

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