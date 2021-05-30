شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف نتيجة أشعة محمد هاني ومدة غيابه عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بـالأهلي، إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأضاف «عبدالحفيظ» أن «هاني» سيحتاج 3 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ لاعب الأهلي في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة «نهضة بركان»، التي أُقيمت أمس الأول، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتُوج الأهلي مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي، للمرة الـ7 في تاريخه، بعد تغلبه على «نهضة بركان» بهدفين دون رد، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.