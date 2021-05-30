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عبدالحفيظ يكشف نتيجة أشعة محمد هاني ومدة غيابه عن الأهلي

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بـالأهلي، إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأضاف «عبدالحفيظ» أن «هاني» سيحتاج 3 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ لاعب الأهلي في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة «نهضة بركان»، التي أُقيمت أمس الأول، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتُوج الأهلي مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي، للمرة الـ7 في تاريخه، بعد تغلبه على «نهضة بركان» بهدفين دون رد، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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