شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنىء سمر حمزة بالفوز ببطولة الجائزة الكبرى للمصارعة بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً مع سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة، إذ قدم لها التهنئة بفوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية التي حصدتها في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة التي أقيمت بروسيا بعد اكتساح أبطال الأولمبياد والعالم في اللعبة وحصولها على كأس أفضل أداء فني بالبطولة.

وأكد الوزير تقديم كامل الدعم للاعبة سمر حمزة وباقي زملائها في منتخب المصارعة في تنفيذ البرنامج التدريبي المخصص لهم الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021، مشيراً أن الجميع ينتظر من اللاعبة سمر حمزة تحقيق ميدالية أوليمبية بناءً على نتائجها وتفوقها في البطولات الدولية التي تشارك بها.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى هناك متابعة دقيقة من الوزارة مع اتحاد المصارعة وجميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص توفير احتياجات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتهيئة الأجواء لهم للتركيز في تدريباتهم لاسيما مع اقتراب موعد أولمبياد طوكيو، معرباً عن ثقته في لاعبي مصر في تقديم مستوي مبهر، وتحقيق ميداليات أوليمبية لتضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

ومن جانبها وجهت البطلة سمر حمزة الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده المتواصله لدعمها خلال مشوار التاهيل والاعداد لاولمبياد طوكيو 2021 معربة عن سعادتها البالغة بهذا التقدير الذي تحظي به من مسؤلي وزارة الشباب والرياضة.

وكانت اللاعبة قد فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي تقام بروسيا، بعد التغلب على منافستها الروسية في وزن 75 كجم، وقد تأهلت اللاعبة إلى الأولمبياد بعد الفوز في الدورة المؤهلة التي أقيمت بتونس إبريل الماضى.

وكانت البطلة المصرية قد نجحت في حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 بعدما تغلبت على بطلة تونس بـ«التثبيت» ضمن منافسات وزن 76 كجم للسيدات، في بطولة إفريقيا التي استضافتها تونس شهر أبريل الماضي.

كما احتلت سمر وصافة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية، شهر مارس الماضي، وذلك بعد حصولها على فضية بطولة روما للتصنيف العالمي.