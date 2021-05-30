شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة قفشة وموقفه من مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن قفشة سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض قفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وبذلك ستكون هناك صعوبة في لحاق محمد مجدي قفشة بمواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الجمعة 18-6-2021 في تونس.

وكان من المقرر أن يجرى محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم فور وصول بعثة الفريق إلى مصر بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.

واشتكى هاني من إصابة، وجاء تشخيص الجهاز الطبي المبدئي أنها عبارة عن شد في العضلة الأمامية، فيما تحسم الأشعة حجم إصابة اللاعب وموعد مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

كما أشار الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ضرورة إجراء أشعة على القدم لمحمد مجدي قفشة لاعب الفريق، بعد شكواه من إصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتعرض قفشة لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة، وتحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب في القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

ونجح الأهلي في إنهاء مهمته التي بدأت من جنوب إفريقيا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز.

وحقق الأهلي الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.