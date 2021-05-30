شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُحذر لاعبى الزمالك من "هواء الجونة" ويطالب باستغلال سلاح التسديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من شدة الرياح فى ملعب خالد بشارة الذى يستضيف لقاء الجونة، المقرر له التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وأكد كارتيرون للاعبى فريقه ضرورة استغلال عامل الرياح حينما تكون فى صالحهم، سواء كانت فى شوط المباراة الأول أو الثانى، حتى لا تتأزم المباراة.

وشدد المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال سلاح التسديد من على بعد، معتمدين على مساعدة عامل الرياح، كما منح كارتيرون تعليمات خاصة لإمام عاشور الذى من المتوقع أن يكون له دور فى المباراة بعد انتهاء ايقافه، بأن يعتمد على سلاح التسديد خاصة وإن اللاعب يجيد التسديد من على بعد.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة، في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهم.

الزمالك يدخل مباراة الجونة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.